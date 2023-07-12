Britney Spears, hikayesini anlatmaya hazır! 41 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı, Woman In Me (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabını 24 Ekim’de çıkarıyor.

Yayıncı Gallery Books’tan Jennifer Bergstrom, “Britney’nin açık mahkemedeki inandırıcı ifadesi dünyayı sarstı, yasaları değiştirdi, onun ilham verici gücünü ve cesaretini gösterdi. Anılarının da benzer bir etki yaratacağından ve yılın yayıncılık olayı olacağından hiç şüphem yok. Sonunda hikayesini paylaşmasına yardım etmekten daha fazla gurur duyamazdık” ifadesini kullandı.