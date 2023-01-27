41 yaşındaki Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ve danslarıyla dikkat çekiyor. Spears, geçen akşam Instagram hesabını silmesiyle tekrardan gündeme geldi. Durumu fark eden hayranlar ünlü yıldızın yaşadığı ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura County’nin polis merkezine ihbarda bulundular.

25 Ocak’ta Spears’ın evine giden polis memuru, ünlü şarkıcının tehlikede olmadığını belirterek “Sadece şu kadarını söyleyebilirim; Spears’ın hiçbir şekilde tehlikede olduğunu düşünmüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Tüm bu olaylardan sonra Twitter hesabından açıklama yapan Spears, “Hayranlarımı çok seviyorum ama işler çığrından çıktı. Özel hayatım resmen ihlal edildi” ifadelerini kullandı.

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