Geçtiğimiz hafta bebeğini kaybettiğini duyurduktan sonra nişanlısı Sam Ashgari ile Meksika’ya giden ünlü şarkıcı, romantik tatillerinde çektiği videoları birleştirerek takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımda çiftin sahilde ve uçakta geçirdiği anlar yer alırken dikkat çeken kısım ise dünyaca ünlü şarkıcının bir kız çocuğunu kucağına aldığı görüntüler oldu.

41.2 milyon takipçili bir Instagram hesabına sahip olan Britney Spears, gönderisine şu notu ekledi:

“Meksika tatilimizde çektiğimiz videoları birleştirdim. Kucağıma aldığım bebek inanılmazdı! Bu kadar küçük bebeklerin çoğu aşırı derecede tedbirlidir ve tanımadıkları biri onları tutarsa, kendilerini uzaklaştırırlar! Ama bu çok tuhaftı… Bana uzaktan baktı, ona yaklaşmak zorundaydım. Orada durdum ve sonra kollarını bana uzattı… Onu bir süre kucağımda tuttum, sonra doğruca yüzüme uzandı, korkusuzdu! Gözlüğümü çıkardı ve gözlerime baktı. Onu öptüm ve anında aşık oldum… Annesi tam yanımızdaydı, eğer bebeği kucaklamaya devam edersem garip olacaktı; ben de onu annesine geri verdim. Ve sonra o, tekrar kollarını uzattı! Beni hayatında bir gün bile görmemiş olan bu bebek beni istedi… Annesi sonra onu alıp gitti. Bu asla unutmayacağım bir andı…”

Britney Spears’ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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