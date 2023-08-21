Britney Spears ve Sam Asghari, 5 yıl süren ilişkilerinin ardından 14 ay önce evlenmişti. Ancak evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan çift, boşanma kararı aldı. Ünlü şarkıcı, ayrılık sonrası cesur paylaşımlarına devam ederek önce üstsüz bir şekilde yatakta çekilmiş bir video, ardından bir erkeğe bacağını yalattığı bir videoyu yayınladı.

Boşanma kararının ardından adeta boşanma partisi havasında bir dizi cesur paylaşım yapan Spears, Instagram’da paylaştığı videolarda genç bir erkeğe bacağını yalattıktan sonra altı erkekle fotoğraf çektirerek eğlendiğini gösterdi. 41 yaşındaki şarkıcı, “Favori çocuklarımı davet ettim ve bütün gece oynadım” ifadeleriyle o anları paylaştı.