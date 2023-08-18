Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, evliliğinde krizler yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden neredeyse hiç düşmeyen Britney Spears, 2022 yılında Sam Asghari’yi ile evlenmişti. İddiaya göre Sam Asghari, eşi Britney Spears’den boşanmak istiyor.

Çiftin evlilikleri ise henüz sadece 14. ayını doldurmuş durumda. Asghari, Britney Spears’ın sadakatsiz olduğu yönünde çıkan söylentiler üzerine eşinden ayrılma kararı aldı. Ünlü çift ise bu iddialar hakkında henüz konuşmadılar. Speras, Kim Kardashian ve Kevin Costner’ı de temsil eden ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile anlaştı.