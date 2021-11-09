Britney Spears; “Benim için çok ilginç bir hafta olacak”

Yakın zamanda özgürlüğüne bu Cum günü kavuşmaya hazırlanan Britney Spears görülecek dava ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki pop ikonu Pazartesi günü sosyal medya hesabından en sevdiği ressamlardan birinin sanat eserinin bir resmini paylaştı, altına ise vasilik durumuyla ilgili düşüncelerini yazdı. 13 senedir babasının vasiliği altında bulunan Spears;

“Bu hafta benim için çok ilginç olacak !” Spears, Hans Zatzka’nın bir resminin yanına “Hayatımda daha fazla bir şey için dua etmedim !” yazdı.

“Insta’mda bazı şeyleri öfkeden söylediğimi biliyorum ve ben sadece insanım” diye devam eden ünlü şarkıcı, “ve benim yerimde olsaydınız aynı şekilde hissedeceğinize inanıyorum !”

“Her neyse, yeni bir gün ve bir daha asla şikayet etmeyeceğim diyemem… Çünkü kim bilir !!! Tanrı hepinizi korusun, iyi günler !” diyerek yazıyı sonlandırdı.

12 Kasım Cuma günü görülecek duruşmayı, daha önceki gelişmeleri ve #FreeBritney akımını buradan canlı takip edebilirsiniz.