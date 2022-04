Babasına karşı verdiği yasal mücadeleler sonrası sosyal medya paylaşımlarında artık daha pozitif bir ruh hali içinde olduğunu belirten Britney Spears, hayatını konu olacak kitap için duygularını dile getirdi.

Şu sıralar kitap yazdığını belirten 40 yaşındaki şarkıcı, geçmiş olayları hatırlamanın zor olduğunu ama “İyileştirici ve tedavi edici” bir deneyim olduğunu paylaştı.

“Çok gençtim”

Daha önce yaşadığı zorlukları açıkça dile getiremediğini belirten pop yıldızı “Belki çocukça gelebilir ama bu olaylar yaşandığında çok gençtim” açıklamasında bulundu.

Kitabı için henüz bir yayınevi veya tarihinden bahsetmeyen Spears, geçtiğimiz aylarda 15 milyon dolarlık bir kitap anlaşmasına imza atmıştı. Yıldızın, sosyal medya paylaşımında bahsettiği kitabın bu anlaşmaya tabi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yıldız, Things I Should Have Said (Anlatmam Gereken Şeyler) adlı kitabı yazan kız kardeşi Jamie Lynn’i kendisi üzerinden para kazanmakla ve vasilik davasında destek olmamakla suçlamıştı.