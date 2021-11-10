Britney Spears babasının vasilik davası için annesini suçladı

Gelirini ve kişisel hayatını kontrol altına alan babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için mahkemeye başvuran Britney Spears’ın davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı. Mahkeme, Jamie Spears için vasiliğinin askıya alınması kararını almıştı.

Vasiliğin tamamen kalkacağı günü iple çeken ünlü şarkıcı Britney Spears, yaptığı yeni açıklamalarda annesi Lynne’i, babası Jamie Spears’a vasilik davasında yardım etmekle suçladı.

Annesine olan öfkesini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren şarkıcı “Ne yaptığını tam olarak biliyorsun!” sözlerini kullandı. Spears, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.