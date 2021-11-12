Britney Spears 13 yılın ardından özgürlüğüne kavuştu!

Los Angeles’da gerçekleşen mahkeme sonucunda yargıç Brenda Penny, Britney Spears’ın hayatını ve maddi durumunu kontrol eden vasiliğin derhal kaldırılması yönünde karara vardı. Uzun süredir gündemde özgür kalma mücadelesiyle yer alan Britney Spears için #freebritney kampanyası başlatılarak dünya çapında yankı uyandırılmıştı.

Mahkemeye başvurmuştu

Spears, Haziran ayında vasilik anlaşmasıyla hayatının neredeyse her alanında kontrolünün elinden alındığı ve bu durumun onda travma yarattığı ve sömürüldüğü gerekçesiyle yüksek mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

“Mülkünün koruyulucuğu artık gerekli değil”

Yargıç Brenda Penny, Britney Spears’ın isteği doğrultusunda Spears’tan ek zihinsel bir değerlendirme talep etmedi. 13 yıldır babasının vasiliği altında yaşayan Spears için karar alan Penny, “Britney Jean Spears’ın şahsının ve mülkünün koruyuculuğu artık gerekli değil” diyerek vasilik anlaşmasının derhal fes edilmesi yönünde karar aldı.