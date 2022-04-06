25 Aralık 2020’de Netflix platformunda yayınlanmaya başlayan romantik dizi, ilk sezonundan itibaren senaryosuyla ve başarılı köstüm ve dekor tasarımlarıyla izleyicilerin gözdesi haline gelmişti. Bridgerton yayınlanan ikinci sezonuyla Netflix platformunda en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Dizi o kadar başarılı oldu ki, üçüncü ve dördüncü sezon için şimdiden onay aldı. 3 Nisan’da sona eren 7 günlük dönemde dizinin 2. sezonu dünya genelinde 300 milyon saatten fazla izlendiğini ortaya koyulan romantik dönem dizisin Netflix tarihinin en büyük hitlerinden biri.