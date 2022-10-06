Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen ile evli olan Tom Bardy hakkında hayranlarını üzen bir iddia öne sürüldü. Son dönemde evliliklerinde sorunları yaşadığı söylenen ikilinin, boşanmanın eşiğinde olduğu iddia ediliyor.

Page Six’te yer alan habere göre; 42 yaşındaki model ile Bardy, avukatlar ile görüşmelere başladı. İsmini vermeyen bazı kaynaklar, “Evlilikleri çok iyi bir konumda değil, Gisele, Tom’un kariyerini ailesine tercih ettiğini düşünüyor. Gisele’in hayalleri ve gerçekleştirmek istediği şeyler var. Hedeflerini artık ertelemek istemiyor” açıklamasında bulundu.