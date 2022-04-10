Breaking Bad dizisinin karakterlerinden biri olan Saul Goodman’ın hikâyesini derinlemesine inceleyen “Better Call Saul”, 6. ve final sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yaratıcısı Peter Gould, dizinin finalinde, Breaking Bad’in ikonik karakterleri Walter White ve Jesse Pinkman’ı canlandıran Bryan Cranston ve Aaron Paul’un yer alacağını duyurdu.

Gould, yaptığı açıklamada, “Bazı şeyler spoiler olacağından izleyicilerle paylaşmak istemiyorum ancak diziye ilk başladığımızdan itibaren bize gelen ‘Dizide Jesse ve Walter olacak mı?’ sorusunun yanıtını verebilirim. Artık kaçmaya gerek yok, nasıl olacağını söylemeyeceğim ama dizinin final sezonunda Jesse ve Walter olacak” ifadelerini kullandı.