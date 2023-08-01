Ünlü aktör Bradley Cooper, hem başrol oyuncusu hem yönetmeni hem de senaristi olduğu “Maestro” adlı yeni filminin, gelecek ay 2023 Venedik Film Festivali’nde yapılacak olan prömiyerine katılmayacak. 48 yaşındaki Amerikalı yıldız, bu kararı, grevde olan Hollywood oyuncularına destek vermek için aldı.

63 yıl sonra ilk kez Hollywood’da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grev yapıyor. Mayıs ayında greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil olmuştu. Beyazperde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.