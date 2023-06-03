Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt’in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine ‘sus payı’ verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine “zarar vermek” için bu satışı “bir yabancıya” gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve Jolie’nin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Jolie’ye dava açmıştı.

Brad Pitt’in avukatlarının belgelerini elde eden CNN, oyuncunun eski eşi Jolie’ye yönelik ifadelerini yayınladı.

Jolie’yi “kindar” olmakla suçlayan Pitt’in belgelerinde “Jolie’nin Pitt ile görüşmelerini sonlandırma kararı tamamen kasıtlıdır. Davada gösterileceği üzere, Jolie’nin adımları yasadışıdır, Pitt’e zarar vermektedir ve kendisini zenginleştirmektedir” ifadeleri yer aldı.