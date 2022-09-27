Hollywood’un önde gelen isimlerinden Brad Pitt ve süper model Emily Ratajkowski‘nin bir süredir beraber oldukları iddia edildi.

İddialara göre ikili ilk defa 2020 yılında Vanity Fair Oscar Töreni partisinde tanıştı.

Emily Ratajkowski’nin eşinden ayrıldıktan sonra Pitt ile görüşmeye başladığı iddia edildi. Henüz ilişkilerini doğrulamayan ikili sessizliklerini koruyor.

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Ratajkowski, 2022 yılında eşinden ayrılmıştı. Pitt ise 2014 yılında evlendiği Angelina Jolie ile evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı.

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