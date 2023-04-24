Ünlü oyuncu Brad Pitt, yönetmen koltuğunda Josep Kosinski’nin oturduğu Formula 1 filminin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlıyor. Dünyaca ünlü aktörün, Damson Idris ile başrolleri paylaşacağı projenin yapımcılığını ise İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton üstleniyor.

Pitt, yapımda, emekliliğe ayrılan fakat bir çaylak ile beraber sporun devleriyle rekabet etmek için yeniden pistlere gönden bir yarışçıya hayat verecek.

The Sun’da yer alan habere göre; Brad Pitt, ‘Formula 1’ filminin çekimleri için bu yaz F1 Britanya Grand Prix’inde Lewis Hamilton ile ilk etapta yarışacak. Filmin yapımcısı olan Lewis Hamilton’a karşı yarışmaya hazırlanan 59 yaşındaki oyuncuya, ilk turda filmi çekmesi için özel izin verildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yarış sırasında çekilecek filmin görüntüleri hakkında konuşan F1 CEO’su Stefano Domenicali, “Çok yakında Silverstone’da çekime başlayacağız” diyen Domenicali, “Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak. Yapım açısından oldukça saldırgan bir iş olacak, ancak F1’in asla durmadığını göstermenin değişik bir yolu olacak” dedi.