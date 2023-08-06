Polisiye türündeki Bozkır dizisinin ilk iki sezonu büyük ilgi ve beğeni toplamıştı. ARC Yapım’a ait dizi, ilk sezonunu 2018 yılında Eskişehir’de Bahadır İnce’nin yönetmenliğinde çekmişti. Levent Cantek, Ali Demirel ve Barış Erdoğan tarafından yazılan dizi, başarılı oyuncular Yiğit Özşener, Ekin Koç ve Nur Fettahoğlu’nu bir araya getirerek tecrübeli başkomiser Seyfi ile genç, enerjik ve yeni mezun polis Nuri Pamir’in öyküsünü izleyicilere sunmuştu.

İlk iki sezonun büyük ilgi görmesi üzerine, geçtiğimiz yılın sonunda ikinci sezonu çekilen Bozkır dizisinin şimdi üçüncü sezonunun da çekilme planları yapıldığı kulislerde konuşuluyor. Bu gelişme dizinin hayranları tarafından heyecanla beklenirken, yeni sezonun nasıl bir hikâye ve heyecanla dolu anlar sunacağı merakla bekleniyor.