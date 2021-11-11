Bottega Veneta’dan şok ayrılık

Lüks giyim markası Bottega Veneta’nın başarılı baş tasarımcısı ani bir kararla markadan ayrıldığı duyuruldu. Kering Group’a ait Bottega Veneta markasının son zamanlardaki büyük başarısının arkasındaki tasarımcısı Daniel Lee ortak bir kara ile yollarını ayırdı. Son 3 yıldır markaya kattığı New Bottega’ kavramı ile büyük bir başarı sağalayan Lee, ayrıca markanın 55 yıllık kendine has tarzını da korumayı başarmıştı.

Beklenmedik ayrılık; Kerin Group’un CEO’su Leo Rongone tarafından “Geçtiğimiz üç yıl boyunca markaya olan bağlılığı için Daniel’e teşekkür etmek istiyorum. Bottega Veneta’ya yeni bir perspektif ve yeni bir modernite algısı kazandırdı. Bunu sağlarken markanın 55 yıllık mirasına saygısını hiç yitirmedi. Son üç yılda Bottega Veneta’nın kayda değer bir büyüme sağlaması, Lee’nin yaratıcı çalışmalarının başarısının kanıtıdır” açıklaması ile yapıldı.

Yeni kreatif direktörün ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.