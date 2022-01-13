Dünyaca ünlü İtalyan moda evi Bottega Veneta, Çin Yeni Yılı kutlamaları için Çin Seddi‘ni devraldı.

Bottega Veneta tarafından 6-12 Ocak tarihleri arasında devralınan Çin Seddi‘nde, markanın adı ve logosunun yanı sıra, Mandarince “Mutlu Yıllar” yazısı sergilenerek Çin Yeni Yılı kutlandı.

Dijital bir dev ekran kurulan Çin Seddi‘ndeki yazılarda ve arka planda, renk olarak Bottega Veneta‘nın ikonik yeşili ve Çin‘de şansı sembolize eden mandalina turuncusu kullanıldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör New Bottega Veneta (@newbottega)’in paylaştığı bir gönderi

Marka, Çin Seddi‘nin en doğusundaki kalesi üzerindeki en büyük geçişlerden biri olan ve tarihsel olarak “Cennetin Altındaki İlk Geçiş” olarak bilinen, “Shanhai Geçidi“nin yenilenmesi ve bakımı için bağış yapacağını da açıkladı.