Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, botulinum toksini (BoNT-A) depresyon hastalarında etkili bir tedavi metodu olabilir. Peki, bu durum nasıl mümkün olabilir? Uzm. Dr. Şafak Göktaş, botoksun da içeriğini oluşturan botulinum maddesi ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

19. yüzyıldan beri bilinen Botulinum maddesi, sadece estetik alanda değil aynı zamanda çeşitli hastalıkların tedavisinde de tıbbi tedavi amacıyla da kullanılıyor ve yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. San Diego’daki California Üniversitesi’nden uzmanların son araştırmada, çeşitli koşullar için BoNT-A tedavilerinden kaynaklanan 45.000’den fazla advers olay raporunu analiz ettiğini gördük. Sonuç olarak depresyon tedavisinde başarı oranının oldukça fazla olduğu görüşünde birleşildi.

Botoksun medikal yüz estetiği dışında aşırı aktif mesane, aşırı terleme, migren, şaşılık gibi birçok endikasyonu da bulunuyor. Etkinliğini, medikal yüz estetiği dışında bu terapötik alanlarda da gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, şiddetli migrende botoks tedavisinin yapılmasını ve koltukaltı, el ve ayak aşırı terlemesinde de botoksun kullanımını onaylamıştır. Gerek migrende gerekse aşırı terleme durumunda botoks ile oldukça etkili sonuçlar alınmaktadır.

Faz 3 çalışmaları depresyon tedavisinde bu yöntemin etkinliği konusunda bize daha fazla bilgi verecek. Ancak botulinum maddesinin kullanım alanı arttıkça daha fazla hastanın şifa bulacağı da bir gerçek gibi görünüyor.