Botnet Nedir?

Botnet Nedir? Kelimesi karşılığı olarak robot ve network(ağ) kelimelerini birleşiminde türeyen bir sözcüktür. Bilindiği gibi siber suçlular ya da kötü niyetli korsanlar kullanıcılarının bilgisayar güvenliğini tehdit etmek amacıyla bilgisayarların kontrolünü ele geçirip, virüslü makine ya da uygulamaları siber suçluların uzaktan yönetebildiği bot ağında hazırlayabilmek için özel Truva alt virüsleri kullanmaktadır. Bu bağlamda botnet için kötü niyetli korsanların bilgisayarı ele geçirmek ve güvenliğini ihlal etmek için kullandıkları yazılım sistemlerinin bilgisayarla üzerinde dağıtılmasıyla ve yazılımların bilgisayarlara yüklenmesi ile bilgisayara çeşitli görevler vermeyen çalışan ve saldırı amacı güden kötü niyetli yazılımlardır, diye tanımlayabiliriz. Robot kelimesinin kısaltılmış haline bottur. Botnet’in temelinde ise DDOS saldır dayandığından dolayı bu kötü yazılım sistemin adı da botnettir.

Botnet Bilgisayarlar Nasıl Etkiler

Kötü niyetli korsanlar ya da siber suçlular daha çok Ddos saldırısını geniş çaplı spam kampanyası ya da başka türdeki siber saldırlar düzenleyebilen bir kapasiteye sahip geniş çaplı zombi ağı ya da bot ağının sahibiymiş gibi hakaret edebilmek için on binlerce bilgisayara virüs yayarak bunların kontörlünü ele geçirmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda siber suçlular bazı zamanlarda zombi makinelerinden oluşan geniş bir ağ kurup, zombi erişimi kiralama ya da peşin ödeme yöntemiyle suçlulara satarlar. Spam gönderenlerin birçoğu büyük çaplı spam kampanyası yürütmek için bir zombi ağı kiralar ya da satın alır.

Bilgisayarlar Botnet’in Bir Parçası Olmaması için Neler Yapılabilir

Bilgisayarlarınız botnet’in bir parçası olmaması için birtakım işlemler yapılabilir. Bunun için yamanız gerekenin başında bilgisayarı kötü yazılımdan koruma çözümü yüklemeniz bilgisayarlarınızın her türlü tehditlere karşı korunmasına olanak sağlayacaktır. Günümüzde bilgisayarları kötü yazılımlardan koruma çözümlerine sahip uygulamalar şunlardır;

Windows PC’ler

Apple Mac bilgisayarlar

Linux bilgisayarlar

Ayrıca botnet koruması ile de bu kötü yazılımlardan bilgisayarlarınızı koruyabilirsiniz.

Botnet Koruması Nedir

Botnet korumasının açıklaması ağ protokollerini analiz edip, bilgisayarlardaki kötü amaçlı yazılımları keşfeder, bu koruma sistemi son dönemlerde hiç değişmeyen ağ protokollerini tersine sık sık değişir. Yeni teknoloji ile hazırlanan bir uygulama olup, algılamaktan kamaya çalışan veya bilgisayar ile botnet ağı arasında bağlantısı kurmaya çalışan tüm yazılımların erişimini engeller.

Bilgisayara Botnet Bulaştıktan Sonra Ne olur

Bilgisayarlarınıza bot yükleme sırasında bot yöneticisinin sisteme kolay bir şekilde girmesi için bir arka kapıyı kolaylıkla yüklenir. Bot yönetici bu arka kapı sayesinde bilgisayara kolayca girip sistemi kontrolü altına alır hatta yönetmeye bile başlayabilir. Bot bir kez yükleyince ilgili güvenlik açığı kapatılsa ya s anti virüs yüklense bile botnet varlığı bazı teknikler ile gizleyerek sistemde istediği sürece kalabilir. Kendini sorunsuz bir şekilde yükleyen bot bilgisayarı hemen kontrol altına alır bot yüklenmiş bir bilgisayar içinde sahip olduğu tüm bilgi ya da verileri IP adresini bile yer aldığı zengin içeriği bot yöneticisine gönderebilir.