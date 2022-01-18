Giydiği transparan sahne kıyafeti nedeniyle birçok kişi tarafından tepki alan ünlü şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte Levent’te görüntülendi. Çift, Çolakoğlu’nun stüdyosuna doğru ilerlerken eleştirilerin odağı olmasına neden olan sahne kıyafetiyle ilgili konuşan Gülşen “Bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim her zamanki olduğu gibi… Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor” ifadelerini kullandı.

Çiftin hakkında çıkan boşanmayla ilgili söylentiler ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Duymadım bile. Her şey yolunda çalışmaya devam. Biz de sizden duyduk sosyal medya veya başka bir mecraya takip edemiyorum. Biz hem sahne hem stüdyo tarafı çok yoğun çalışıyoruz. Hem normal ev hayatımız çocuğumuz, Normal insanlar gibi yaşadığımız için çok yoğun geçiyor. Hani bir şeyleri dinleyecek izleyecek tabii ki gördüklerim duyduklarım bildiklerim de var ama her dakikada ne oluyor ne konuşuluyor diye takip edemiyorum. Tabii ki bunu sizden duydum” dedi.

Son olarak hayranlarının merakla beklediği yeni şarkıları için stüdyoya girip çalışmalara başlayacaklarını belirten Gülşen, “Şarkımı bitiriyoruz, çok az kaldı. Şubatta geliyor yeni şarkı Allah kısmet ederse” şeklinde konuştu.