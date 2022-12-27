Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör’den oluşan başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden konuşulmaya başlanan Disney+’ın yeni filmi Yılbaşı Gecesi galasını dün gece Maximum Uniq’te gerçekleştirdi
Geceye kırmızı takımıyla katılan filmin başrol oyuncularından Boran Kuzum’un tarzı ise sevenlerini ikiye böldü. Kullanıcıların bazıları eleştirirken bazıları ise beğenilerini dile getirdi.
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