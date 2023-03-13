Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve 2023’ün şubat ayında Milano’da dünyaevine giren Bora Akkaş ile Oben Alkan, son olarak Caddebostan’da görüntülendi. İlk çocuklarını bekleyen çift, çıktıkları yürüyüş turunda kameralara yakalandı.

“Bir kızımız olacak”

Gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikili, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Gazetecilerle sohbet eden Alkan ile Akkaş, “Her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir karar aldık, güzel de bir haber aldık. Bir kızımız olacak. Gördüğünüz gibi her şey…” dedi.

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