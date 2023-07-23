Son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu hareketi günlerce sosyal medyada konuşuldu. Cavadzade’nin üstsüz güneşlenmesinin sebebi anlaştığı mücevher markasının reklam filmi için kamera karşısına geçecek olması. Oyuncunun reklamda güneş yanığı izi olmaması için bu yönteme başvurduğu söylenmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre güzel oyuncu o anların görüntülenmesinden hoşlanmadı. İddiaya göre Nesrin Cavadzade fotoğrafları her yerde görünce krize girdi ve kendini eve kapattı.