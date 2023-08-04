Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz gün 34’üncü yaş gününü sevgilisiyle paylaştığı kare ile kutladı. Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak bir şekilde piyano öğretmeni Ezgi Yaşam ile aşk yaşayan Aksoy, “Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti. Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Benim canım sevgilim, yol arkadaşım” sözleriyle doğum gününü kutlayan sevgilisine duygu dolu bir mesajla cevap verdi.

34 yaşındaki oyuncu, Yaşam ile çekilen fotoğrafını “Her anı ayrı güzel, özel anılarıyla harika bir yaş daha geride kaldı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım benim cesur, kalbi yüce, sevdiğim kadın” notuyla paylaştı.