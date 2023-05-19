19 Mayıs tarihinde saat 18:53’te Boğa burcunun 28 derecesinde yeniay gerçekleşecek. Ay Boğa burcunda yücelir. Huzur ve sakinlik arar. Bizler de bu Yeniay da hayatımıza güven, huzur ve istikrar gelmesi adına girişimlerde bulunacağımız bir zaman dilimine gireceğiz. Hayatta dinginliğe ulaşmanın en önemli unsuru dengedir. Maddiyat ve maneviyat arasında denge kurduğumuzda güven duygumuz perçinlenir. Boğa yeniayında da dengeyi nerede kaybettiğimize odaklanıp ona göre aksiyon alabilirsek bu zaman dilimini çok verimli geçirebiliriz.

Sahip olma enerjisini nasıl kullandığımız da önemli başlıklar arasında olacak. Mesela bir şeye sahip olmadan da ona sevgi besleyebiliyor muyuz? Ya da sahip olma dürtüsü bizleri hep bir sonraki planda ve gergin mi tutuyor? Mola verebiliyor muyuz? Güvenlik arayışı içinde anı mı kaçırıyoruz?

Ya da her şeyin daha iyisi gelecek diye hareket etmeden, çaba göstermeden, inatla bekliyor muyuz? Bu sorulara samimiyetle cevap verebilirsek farkındalık kazanabiliriz.

Ülkemiz açısından ise tamamen finansal koşullara vurgu yapan bir yeniay süreci içinde olacağız. Nakit para akışı, bankalar, üretim, gıda, alım-satımlar ile ilgili yapılandırmaların başlamasına ön ayak olacak etkiler de söz konusu. Seçim öncesi ekonomik kriz ve çözüm beklentilerinin yükseldiği, artık rehavete kapılmadan aksiyon alınması gereken bir süreci de beraberinde getireceği koşullar tetiklenecek.

Burçlar bazında ise Boğa, Oğlak ve Başak burçları için ilahi bir akış söz konusu, başlangıçlar için destekleniyorsunuz. Yengeç ve Balık burçları çabalarına karşılık alacakları bir zaman diliminde olacaklar. Akrepler ikili ilişkilerden fayda görecekler. Kova ve Aslan burçları bazı koşulları yerine getirirken krizli gündemler yaşayıp, konfor alanlarından çıkmak zorunda kalabilir. İkizler, Terazi, Koç ve Yaylar bu enerjiden direk etki almayacaklar. Yeniayın herkese güzellikler getirmesi ümidiyle…