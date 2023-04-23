21 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında doğanlar Boğa burcu oluyor ve insanlar da Boğa burcunun özellikleri konusunda merak içerisinde olabiliyor… İşte Boğa burcu ve Boğa burcunun özellikleri…

Zodyağın hayatın tadını en fazla çıkaran burcu olan sevgili Boğa burçları doğum gününüz kutlu olsun…

Boğa burçlarının özellikleri nelermiş gelin birlikte inceleyelim…

Yönetici gezegenleri Venüs’tür. Dolayısıyla maddi güvence arayışı onlar için çok önemlidir. Huzur, dinginlik ve güvenlik hayattan beslendikleri başlıklar arasındadır. İnandıkları konuları sonuna kadar savunan, kolay kolay düşüncelerinden vazgeçmeyen taraflarıyla da onları ikna etmek oldukça zordur. Bu kolay vazgeçmeyen tarafları çevrelerini zorlasa da hem kendileri hem de etrafları için istikrar sağlamakta kimse ellerine su dökemez.

Bir Boğa’nın yakın markajındaysanız ve güvenini kazandıysanız hayatın tadını çıkarma konusunda ne kadar başarılı olduğuna da şahit olursunuz. En iyi yemek nerede yenir, en iyi canlı müzik nerede dinlenir ya da doğa da vakit geçirmek istiyorsanız gideceğiniz en iyi adresi vererek sizinle gustosunu da paylaşır. Yeter ki onunla zıtlaşmayın… İnadını kırmak oldukça zordur. Kolay sinirlenmez ama sinirlenince de öfkesi karşısında durulmayan tarafları vardır.

Özel ilişkilerinde ise uzaktan ilişki yaşamaya asla uygun değildir. Sevdiğini yanında ister. Tensel temas ve birlikte evinde huzurlu vakit geçirmek onlar için çok önemlidir. Şefkatli ve sahiplenici tavırlarına ek olarak oldukça da kıskanç bir partnerdir. Ama uzun ilişki insanlarıdır, hayatlarına birini almak ve özelini açmak onlar için çok kolay değildir.

Tembellik ve çalışkanlığı aynı anda bünyesinde barındıran tek burç olmaları sebebiyle de oldukça dikkatimi tarafları da yok değildir… Bir konuya başlama konusunda inanılmaz üşengeç ama başladıktan sonra da bitirme konusunda marifetlilerdir.

Hayatlarımıza istikrar ve güven getiren Sevgili Boğalar iyi ki varsınız…