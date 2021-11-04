Bodrum Masalı’nın senaristi Başar Başaran yeni projesi için hazırlıklara başladı

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden ‘Kıbrıs Zafere Doğru’ adlı dizinin senaryosunu Emre Özdür ile birlikte yazan Başar Başaran, yeni bir dizi projesi için çalışmalara başladı. TMC filmin yapımcılığını üstleneceği yeni dizi, bir roman uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Senaryosunu ‘Kıbrıs Zafere Doğru’ dizisinde birlikte çalışan Emre Özdür ve Başar Başaran’ın yazdığı yeni dizi, Peride Celal’ın ‘Gecenin Ucunda’ adlı eserinden uyarlanacak.