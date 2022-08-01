Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen, Türkiye’nin ilk ve tek bale etkinliği ‘Uluslararası Bodrum Bale Festivali’ 6 Ağustos 21.30’da İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu’nun Flamenko gösterisi ‘Carmen’ ile başlıyor.

Devlet Opera ve Balesinin önemli klasiklerinden ‘Romeo ve Jüliet’ de hemen ardından 9 ve 10 Ağustos saat 21.30’da seyirciyle buluşacak.

Sonrasında 13 Ağustos’ta ‘Gece’ ve ‘Bach Alla Turca’, 16 Ağustos’ta ‘Hamlet’ sahnelenecek ve 19 Ağustos’ta İstanbul Devlet Opera ve Balesinin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul’un (MDTist) ‘Güldestan’ gösterisiyle festivalin kapanışı yapılacak.

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