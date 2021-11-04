Böbrek nakli olan sanatçı Hakan Taşıyan tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi’ndeki etkinlikte konuştu

Geçtiğimiz yıl karaciğer ve böbrek nakli olan, 7 ay boyunca tedavi gördükten sonra Mayıs ayında taburcu edilen ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ‘3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’ etkinliğine katıldı.

“Umut ışığı oldular bana”

Uzman doktorlar eşliğinde organ nakli hakkında bilgiler verilen etkinlikte konuşma yapması için söz verilen Hakan Taşıyan, “Ankara Şehir Hastanesi’nde çalışan emektar kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umut ışığı oldular bana” sözlerini kullandı.

“Yeni bir hayata başladım”

Organ naklinin önemine değinen Taşıyan, ”Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır. Umutsuz insanlarımıza umut olalım, gönülden sevindirelim, İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı, duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah’ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var.” dedi.