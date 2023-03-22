Kadrosunda; Ercan Kesal, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Sümeyye Aydoğan, Cem Bender ve Uğur Uzunel’in yer aldığı Magarsus’un ilk tanıtımı seyirciyle paylaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu, senaryosunu ise Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen’in birlikte kaleme aldığı Magarsus; Çukurova’ın ilçesi Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle olan mücadelesini anlatıyor. İlk tanıtımı paylaşılan dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.

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