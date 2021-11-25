Serüvenine Star TV’de başlayıp daha sonra BluTV’ye transfer olan, seyircilerin merakla beklediği ‘Börü 2039’dan tanıtım videosu geldi. Dijital yayın platformu BluTV, dizinin yeni teaser’ını “Ekip göreve hazır. Sakin ol; plana güven. #BÖRÜ2039’un ilk teaser’ı yayında! Gelecek, çok yakında BluTV’de!”notuyla Twitter hesabından paylaştı. Yakın zamanda yeni bölümlerini yayınlamaya başlayacak olan dizinin paylaşılan tanıtım videosu, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Yapımcılığını Çağlar Arts Insignia Productions’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Can Emre ve Cem Özduru‘nun yer aldığı dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye’de ve dünyada yaşanan bir takım siyasi ve toplumsal hareketlerin sonucunda yaşananları anlatıyor.