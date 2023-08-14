BluTV ve GAİN, abonelik ücretlerine ciddi bir zam gerçekleştirdi. Türkiye’nin önde gelen yerli dijital video izleme platformları yüzde 100’ü aşan yeni rakamlarla dikkat çekiyor.

BluTV en son Eylül 2022’de gerçekleştirdiği zamdan bu yana abonelik ücretlerine yüzde 100’lük bir artış uyguladı. Önceden aylık abonelik ücreti 49,90 TL olan BluTV’nin yeni aylık ücreti 99,90 TL’ye çıktı. Ayrıca yıllık abonelik ücreti de ayda 49,90 TL (x12 =) 598,80 TL olarak güncellendi. Daha önce platformda sunulan aylık 49,90 TL ve yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneğiyle ayda 29,90 TL olarak belirlenmişti.

BluTV’deki bu artışa rağmen kullanıcılar Hepsiburada Premium aboneliği ile dijital servisi ücretsiz olarak kullanmaya devam edebiliyor.

İşte Güncel BluTv Abonelik Ücretleri

Aylık Abonelik Eski Fiyat: 49,90 TL | Yeni Fiyat: 99,90 TL

Yıllık Abonelik Eski Fiyat: 358,80 TL | Yeni Fiyat: 598,80 TL

İşte Güncel GAİN Abonelik Ücretleri

Aylık Abonelik Eski Fiyat: 34,90 TL | Yeni Fiyat: 99,00 TL

Yıllık Abonelik Eski Fiyat: 262,80 TL | Yeni Fiyat: Belirsiz…