Blockchain Nedir? Türkçe anlamı (blok zincir) demektir. Blockchain merkezi olmayan, birbirine bağlı blokların bulunduğu, siber saldırılara karşı güvenli dağınık veri tabanı demektir. İşlemlerin kaydedilerek takibini yapmak ve güven oluşturmak üzere paylaşılan, dijital defter olarak tanımlanır. Blockchain dağınık yapıdaki işlemleri blok zinciri oluşturur ve ürertilen her yeni blok, blokzincir üzerinde birbirine bağlanır. Yapılan bu işleme hash adı verilir.1970 tarihinde Ralph Merkle tarafından, Hash ağacı, fikri ile patenti alınarak tasarlanmıştır. Blockchain, bu haliyle bitcoin ile benzerlik gösterir.

Blockchain bitcoin gibi, tek bir şirket ya da devlet ve hükümet üzerinden yönetilmez. Tüm dünya çapındaki bir birinden bağımsız, bilgisayar topluluklarının yönetiminde ve merkezi bulunmayan değişmez dijital bir defter üzerinden yönetilerek güvenceye alınır.

Blockchain Nasıl Çalışır?

Blockhain nasıl çalışır? Merkezi olmayan bir modele ve sisteme sahiptir. Bu haliyle yapılan işlem bütün kullanıcılar tarafından takip edilir ve hacklenmesi imkansız hale gelir. Blockchain zincirinin hacklenebilmesi için bütün bilgisayarların aynı anda hacklenmesi gerekir. Bu nedenle hacklenmesi imkansızdır.

Anonim ve dağınık oluşu, bütün kullanıcılar tarafından rahatça görülebilmesi için ve yapılan işlemin değiştirilemez oluşu ile bütün kullanıcıların güvenini kazanmıştır. Blockchain çalışma şekli ile blockchain üzerinde yapılan işlem değiştirilemez ve şeffaf olduğu için diğer kullacılar işlemi görmektedir. Bu nedenle yapılan işlem üzerinde değişiklik olması için, sistem üzerinde yeniden kayıt eklenmesi gerekir. Böylece bütün işlemler kullanıcılar tarafından takip edilir ve zincir üzerinde bütün detaylar korunmuş olur.

Blockchainde kimlik oluşturmak için, bütün ağlarda kullanılan kimlik ad ve soyad kullanmak yerine, kimlik numarası verilerek yapılacak işlemler kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilir. Kullanıcının sistem üzerinde yaptığı bütün matematiksel işlemler ile hash fonksiyonları şifrelenir ve block zincir üzerine kayıt edilir. Böylece işlem kullanıcı tarafından doğrulanarak kayıt edilmiş olur.

Blockchain Wallet (Blokzincir Cüzdanı) Ne Demektir?

Blockchain wallet (Blok zincir cüzdanı), dijital depo aracıdır. Kripto paraları hesapta tutmak ya da alıp göndermek için kullanılır. Blok zincir cüzdanı iki farklı koda sahiptir. Bu kodlar cüzdan kimliği ile kullanıcıya verilen özel anahtar isimlerdir. Özel anahtar teknik olarak mailde kullanılan şifreye benzetilir.

Cüzdan kimliği ise mail adresine benzetilmektedir. Bu cüzdanlar üzerinde yapılan işlemlerin tamamı blok zincirinde kayıt altına alınmaktadır. Blockchain üzerinden para yatırma ya da para çekme işlemi son derece hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Farklı bir kripto para cüdanına transfer yapmak için, tranfer yapılacak hesabın, cüzdan kimlik kodunu bilmek yeterli olacaktır. Ayrıca cüzdana giriş ya da erişim özel anahtar kodla sağlandığı için herhangi bir kimseyle paylaşılması doğru olmaz. Blockchain üzerinde cüzdan oluşturmak oldukça basittir. Bu alan için hizmet veren bazı siteler bulunmaktadır ve bu siteler açık kaynak kodlu sitelerdir.