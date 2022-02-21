Zekiye Karadağ

80’lerden zaman yolculuğuna çıkan blazer ceketler, günümüzde klasik maskulen tavrıyla gardırobumuzun hit parçası haline dönüşüyor. Stilinizin doğal ışığını yansıtması için, bu zamansız parçanın farklı yorumlarına yönelin.

Retro İlham

Asi ve cesur tavrıyla sokak modasının vazgeçilmezi haline gelen deri blazer ceketler, sezonun göz kamaştıranlarından. Yağmurlu günlerde postallarınızı da stilinize dahil edip güçlü görünümünüze seviye atlatabilirsiniz.

Boyfriend Esintisi

Tek bir parça ile havalı bir görünüm elde etmenin sırrını açıklıyoruz! Oversize blazer ceketler rahatlığınızdan ödün verdirtmezken, şık bir çizgi yakalamanıza yardımcı olacak. Farklı renkleriyle yeni sezon için rehberiniz de belli.