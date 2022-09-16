Hollywood’un aranan yüzleri Blake Lively ve Ryan Reynolds aşklarını 2012 yılında dünya evine girerek taçlandırmışlardı. Yıllardır mutlu bir evliliği olan çift, son günlerde dördüncü bebek heyecanı yaşadıklarını paylaştı. Sürpriz haberi Forbes Power Women’s Summit etkinliğinde duyuran Blake Lively, Reynolds ile James (7), Inez (5) ve Betty (2) adında üç çocuğa sahipler.

Gossip Girl, Hırsızlar Şehri ve Küçük Bir Rica gibi yapımlarla yıldızı parlayan Blake Lively ile Deadpool ve Free Guy projelerle son günlerin ünlü oyuncusu Ryan Reynolds 2011 yılında bir film setinde tanışmışlardı.

İlginizi çekebilir: