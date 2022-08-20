Dünyada bir fenomen haline gelen ünlü K-Pop müzik grubu BlackPink yeni bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz günlerde ‘Pink Venom’ adlı şarkılarını yayınlayan grup, 2022 yılında 24 saatte en çok izlenmeye ulaşan video unvanının sahibi oldu.

Renkli dans koreografilerin yer aldığı klip, bir günde 86,2 milyon izlenmeye ulaştı. Şarkı 30 saat içinde ise 100 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Grubun yeni albümü ‘Born Pink’ten çıkan ‘Pink Venom’ bu rekor ile Youtube’da 24 saatte en çok izlenen 4. video oldu.

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