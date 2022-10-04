2018 yılında yayınlanan ilk filmi ile tüm dünyada büyük ilgi gören Black Panther serisinin başrol oyuncusu Chadwick Boseman, 2020 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık iki yıl sonra yeni bir hikaye ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapımda, T’Challa karakteri yerine Wakanda’nın yeni kralının başında geçenleri izleyeceğiz.

Ryan Coogler’ın yazıp yönettiği, Angela Bassett, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Lupita Nyong’o ve Danai Gurira gibi isimlerin başrollerini paylaştığı filmin ilk fragmanı bugün yayınlandı.

İşte Black Panther: Wakanda Forever filminden ilk fragman…