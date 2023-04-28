Black Mirror 6. sezon fragmanı görücüye çıktı. Uzun zamandır beklenen yapımın yeni sezonu ufukta gözüktü. Netflix yapımı distopya dizisinin yeni sezon kadrosunda Aaron Paul, Ben Barnes, Annie Murphy, Salma Hayek Pinault ve Zazie Beetz gibi yıldızlar yer alıyor.

2011 yılında Channel 4’da başlayan ve 2016’da macerasına Netflix’te devam eden Black Mirror dizisi, platformun en popüler yapımları arasında yer alıyor. Charlie Brooker’ın yaratıcı koltuğunda olduğu dizi distopya ağırlıklı dram, gizem ve bilimkurgu türlerini bir araya getiriyor ve insanlığın karanlık geleceğine dair ipuçları veriyor.

Son sezonu Haziran 2019’da yayınlanan dizi, pandemi sürecinde çalışmaları durdurma kararı almıştı. Uzun bekleyişin ardından yapımın geri döneceği haberi ise Mayıs 2022 tarihinde paylaşılmıştı.