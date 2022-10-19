BKM‘nin merakla beklenen yapımlarından olan Hazine filminden ilk fragman çıktı… Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren‘in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu Hazine, yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım’da sinemalarda.

Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşti. Güçlü kadrosu ve beklenmedik anlar yaşatan hikayesi ile Hazine 4 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Hazine filminin konusu:

Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.