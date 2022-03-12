Bitki çayları son zamanlarda zayıflamayı destekleyen bir uygulama olarak görülüyor. Diyet ve spor gibi verimli ve sağlıklı zayıflama yollarının dışında sadece bitki çayları içerek zayıflayacağını düşünen insanların yoğunluğu şu sorunsalı bir kez daha gündeme getirdi: Bitki çayları gerçekten zayıflatıyor mu?

Uzmanlar obezite tedavisinde mucize yöntemlerin olmadığını vurguluyor. İnsanlar kısa süre içinde kilo vermek ve bunu korumak isteğiyle her duyduğu yöntemi deneyebiliyor. Hal böyle olunca tıbbi içeriği belli olmayan birçok bitkisel ürün bu vaatlerle satılıyor.

Bitki çaylarının zararları

Konuyla ilgili Doç. Dr. Halil Coşkun’un sözleri ise dikkate değer. Bitki çayı kullanacak kişilerin ürün alırken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunan Coşkun şunlara vurgu yapıyor:

“Aktarlarda bitkilerin toplanması, saklanması, bekleme süreleri ve koşulları doğru yapılmadığı için bizler internetten formül bulup aktardan alınıp yapılan bitki çaylarının tüketilmesini önermiyoruz. Marketlerden denetimsiz şekilde satılan form çaylarının içerik bilgileri incelenmeli ve uzman önerisi alınarak tüketilmelidir. ”

Coşkun, bitki çaylarının zayıflama amacı ile kullanılmasının doğru olmadığını belirterek “Bitki çaylarının bilinçsiz şekilde tüketilmesi yarar yerine zarar getirebilir. Böbreklerde toksik etki yapabilir hatta zehirlenmelere yol açabilir” uyarısında da bulunuyor.