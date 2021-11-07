Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı

‘Masumlar Apartmanı’ adlı dizide ‘Han’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Birkan Sokullu, televizyon dizilerinin aranan isimlerinden biri haline geldi. Yaklaşık iki yıldır beraber olduğu oyuncu Eda Gürkaynak ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sokullu, bir dergiye verdiği röportajda sevgilisiyle nasıl tanıştığını şu sözlerle anlattı:

“Eda ile yıllar önce Yunanistan’da tanışmıştık. İki yıl önce de İstanbul’da karşılaştık ve bir süre sonra ilişkimiz başladı. Eda’nın kendine has tüm özelliklerini çok seviyorum”