Aralarında aşk yaşandığı yönünde çıkan haberlerle sık sık gündeme gelseler de sadece çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisinden güzel oyuncu, yeni markasının tanıtım çekimleri için objektif karşısına geçti. Takıları ve dikkat çeken makyajyla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşa Akalay, son haliyle hayranlarının beğenisini topladı.

Ünlü oyuncunun gönderisine gelen ilk yorum, arkadaşı İbrahim Çelikkol’dan geldi. 40 yaşındaki oyuncu, Akalay’a, Mermiler seksin, bu alemde teksin” yorumunu yaptı.