Dijital platform Netflix’te arka arkaya yayınlanan ‘Mezarlık’ ve ‘Kuş Uçuşu’ dizilerindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Birce Akalay, adı kullanılarak açılan sahte hesap nedeniyle şikayetçi oldu. Adına açılan bir Twitter hesabını kendi hesabından ifşalayan Akalay, takipçilerine konu ile ilgili uyarıda bulundu.

38 yaşındaki ünlü oyuncu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler” diyerek söz konusu hesabından ekran görüntüsünü yayınladı.

Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur.Bölücü,provake edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim.Sevgiler. @TwitterTurkiye pic.twitter.com/K83AoiJ95g — BirceAkalay (@BrcAkalay) July 30, 2022