Önceki gün Levent’teki menajerlik şirketinden çıkarken objektiflere yakalanan Birce Akalay, tatilde söylediği şarkının çok beğenilmesiyle ilgili, “Birce Akalay önceki gün Levent’teki menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. Çıktığı tatilde söylediği şarkı çok beğenilen Akalay, “Kaz Dağları’nda çok keyifli geçti. Orada arkadaşım var benim biliyorsunuz. Arkadaşımın oteli var. Oraya gidip kendimi dinlemeyi seviyorum. Bodrum’a da gittim. Annemle babam orada yaşıyor. Onları görmeye gittim. İşte onun öncesinde de gitmiştim artık döndüm” ifadelerini kullandı.

Birçok projede birlikte rol aldığı arkadaşı İbrahim Çelikkol ile birbirlerine yakışıtırılması hatırlatılan Akalay, “İbrahim benim çok canım dostum arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. İnsanlar hani bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki… Bir yandan da sinir bozucu artık gülüyorsun belli bir süre sonra” açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının “‘İyi arkadaşlıklar ileride aşka dönüşür’ sözü hakkında ne söylemek istersiniz?” sorusu üzerine 38 yaşındaki ünlü oyuncu, “Tabii ki böyle şeyler olur hayatta hiçbir şey imkansız değil ama bizim öyle bir durumumuz yok yani. Hani biraz artık insanların da bunu malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum. Ve hiç etik bulmuyorum açıkçası, birlikte tatil yapıyoruz. Ailece görüşüyoruz. Yani özellikle bir takım söylemlere şahit oldum da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet böyle hayranlar var falan yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada hani onları çok safihane buluyorum. Ama bazı insanlar bunu gerçekten kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor biraz” şeklinde konuştu.