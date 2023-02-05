Ünlü oyuncu Birce Akalay, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda “Benim mavi tikime ne olmuş olabilir, kim çaldı?” sözlerini kullanarak, Twitter Türkiye hesabını etiketledi. Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda onaylı hesaplar için aylık 8 dolarlık bir abonelik sistemi getireceğini söylemişti.

Bu durumdan haberi olmayan Akalay, “Daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak “Tamam anladım ki Mr. Musk’a bir aidat ödememiz icap ediyormuş. O halde adımlarımızı nasıl atacağız? Ben neden bu adımları bulamıyorum? Teknoloji > Birce help me” dedi. 38 yaşındaki oyuncuya hayranlarından yardım gecikmedi.

Tamam anladım ki Mr. Musk a bir aidat ödememiz icap ediyormuş. O halde adımlarımızı nasıl atacağız? Ben neden bu adımları bulamıyorum?

Teknoloji > Birce help me 🙂 — BirceAkalay (@BrcAkalay) February 4, 2023