Sosyal medya paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Birce Akalay, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından dolandırılmaya çalışıldı. Başından geçen olayı takipçileriyle paylaşan Akalay, kendisini dolandırmak isteyen kişiyle yaptığı yazışmayı Instagram hesabının hikayeler bölümünde yayınladı. Akalay, paylaşıında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor, aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay’ın profili gibiydi. Onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmiş iyice. Aman diyeyim, dikkat!”