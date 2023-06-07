Plaj giyimin önde gelen markası Dagi, sevilen oyuncu Birce Akalay’ın reklam yüzü olduğu yeni 2023 İlkbahar-Yaz Dagi Koleksiyonu ile sezonu karşılıyor. Yazın tüm heyecanına, renklerine ve ışıltısına ev sahipliği yapan “Dagi Islands”a davet eden koleksiyonda Birce Akalay’ın seçtiği şık mayo ve bikini modelleri yer alıyor.

Koleksiyonun tanıtıldığı yeni reklam filminde, “Daha daha sen, daha daha biz, daha güzeliz” melodisi eşliğinde yazın özlediğimiz tüm anlarının doyasıya yaşandığı sahneler dikkat çekerken Birce Akalay ve misafirlerine birbirinden tarz, şık ve renkli Dagi plaj giyim ürünleri eşlik ediyor.

Kampanya yüzü Birce Akalay, yeni reklam filmi hakkında yaptığı açıklamada “Dagi ile geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğimiz oldukça keyifli devam ediyor. Hepimiz oldukça yorucu ve zor bir kış geçirdik. Bu zor zamanlarda Dagi ailesiyle nasıl el ele verip insanımıza iyi gelmek için beraber çalıştıysak bu defa da öyle oldu. ” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine sizlerin mutluluğu ve beğenisini hedefleyen bir kampanya oluşturduk. Dagi Islands yazın tüm güzel bileşenlerine sahip olduğu gibi herkesin daha da kendisi olmayı yaşayabildiği bir ada. Yönetmenimiz Rafael Memo Çetin ve tüm ekibiyle harika bir iş çıkardık. Dagi’nin rengarenk 2023 Yaz Plaj Giyim Koleksiyonu çok şık, çok tarz ve çok rahat. Bu yaz bütün yıl bekleyip, o hep çok istediğiniz yaz tatiliniz için kendinize daha şık, daha tarz, daha siz bir hediye almaya ne dersiniz?”