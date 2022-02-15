Birce Akalay oyuncu arkadaşı İbrahim Çelikkol’un doğum gününü dostluklarına vurgu yaptığı paylaşımla sosyal medyadan kutladı.

Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolü paylaştığı ve o dönemden bu yana sıkı dost olan Birce Akalay, “Canımın içi” dediği İbrahim Çelikkol’un doğum gününü kutladı.

“İyi ki doğdun paşam!”

Birce Akalay, yakın dostu İbrahim Çelikkol’un doğum gününü şu mesajla kutladı; “İbom! Canımın içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam. Yanımda olduğun her güne minnettarım… İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım.”